تراند الفن: “الأعلى للجامعات” يدرس تطبيق حافز التميز العلمي بدلًا من الرياضي

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 07:09 مساءً - قال مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات، إن المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب، قرر تأجيل دراسة مقترح جامعة عين شمس بشأن مقترح بتعديل مسمى الحافز الرياضي إلى حافز تميز إلى العام الجامعي المقبل، مشيرًا إلى أن المجلس قرر أن يتم وضع مقترحات خاصة من رؤساء الجامعات في هذا الشأن قبل التطبيق.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ “القاهرة 24″، أن مقترح جامعة عين شمس يتضمن حافز التميز ليشمل المجالات المختلفة وهى “الرياضي – البرمجة والذكاء الاصطناعي – العلوم والابتكار – الثقافة والفنون”.

وأوضح المصدر، أن المجلس الأعلى للجامعات، ناقش في جلسته 20 يناير في 2018 مقترح الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، بشأن مقترح منح درجات حافز التفوق – التميز العلمي لطلاب مرحلة الثانوية العامة.

وأشار المصدر، إلى أن مقترح جامعة عين شمس المقدم من الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، استهدف تشجيع الطلاب على ممارسة هواياتهم المختلفة أثناء التعليم قبل الجامعي حرصًا على صقل الموهبة، بالإضافة إلى الحصول على حافز التميز المقترح وتشجيع الطلاب على الإبداع والابتكار وليس موهبة الرياضة فقط بل التنوع في المجالات المختلفة والبحث العلمي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.