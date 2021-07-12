تراند الفن: بشكتاش التركي يكثف اتصالاته لضم النني.. والأخير يرد (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 07:09 مساءً - كثف نادي بشكتاش التركي اتصالاته مع مسؤولي نادي أرسنال الإنجليزي من أجل ضم محمد النني، لاعب وسط منتخبنا الوطني المحترف في صفوف الجانرز، وذلك في إطار الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد مصدر خاص داخل نادي بشكتاش التركي، في تصريحات لـ “القاهرة 24″، أن إدارة النادي ترغب في ضم النني لصفوفهم مرة ثانية، وأرسلوا عرضًا رسميًا لضمه من إدارة أرسنال خلال الـ48 ساعة الماضية، وفي انتظار الرد.

وأضاف المصدر ذاته أن الاتصالات المبدئية مع النني ووكيل أعماله كانت سلبية لدرجة كبيرة، حيث يرغب اللاعب في الاستمرار داخل أرسنال، ويرى أنه حال رحيله سوف يتجه لدورٍ آخر أوروبي أكثر تنافسية من الدوري التركي الممتاز “سوبرليج”، مكتفيًا بالتجربة التي قضاها معارًا في الموسم قبل الماضي.

جدير بالذكر أن إدارة الجانرز لم تحسم موقفها بشأن النني حتى الآن، حيث تشير بعض التقارير إلى احتمالية بقائه موسم آخر في صفوف الفريق الإنجليزي بعد المستوى المميز الذي قدمه في الموسم الماضي بعد حصوله على بعض دقائق المشاركة.

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