تراند الفن: أعمال شغب ونهب في جنوب إفريقيا تشبه الحرب

صحيفة المرصد: أظهر مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، أعمال شغب ونهب “شبيهة بالحرب” في جمهورية جنوب إفريقيا، بعد سجن الرئيس السابق، جاكوب زوما.

وتشهد جنوب إفريقيا مظاهرات منذ يوم الجمعة الماضي، بعد صدور حكم بسجن الرئيس السابق، جاكوب زوما 15 شهرًا، بحسب صحيفة “دايلي ميل” البريطانية.

وتركزت أعمال العنف وغطلاق النار في ولاية كوازولو ناتال، مسقط رأس زوما – حيث تم إحراق ونهب مركز للتسوق اليوم الاثنين، وامتدت أيضا إلى ولاية جواتينج المجاورة، وأكبر مدنها جوهانسبرغ.

والجدير بالذكر أنه تم استدعاء الجيش الجنوب إفريقي، الآن للمساعدة في استعادة النظام، وسط مخاوف من تصاعد العنف بسرعة.