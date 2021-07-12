تراند الفن: ارتفاع طفيف في أسعار النفط بنهاية تعاملات اليوم

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 07:09 مساءً - أصيبت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم بتذبذب كبير في الأسعار، ما بين الانخفاض في بداية تعاملات اليوم، لتسجل 75.09 دولار لخام برنت و73.89 دولار لخام غرب تكساس، وارتفاع طفيف بنهاية التعاملات لتسجل 75.22 دولار لخام برنت بينما سجلت أسعار غرب تكساس 74.13 دولار للبرميل.

وتوقَّعت الوكالة الدولية للطاقة أن يرتفع استهلاك العالم للنفط بمقدار 3.1 مليون برميل يوميًّا بين الربعين الثاني والثالث، مع إضافة 1.35 مليون برميل يوميًّا في الربع الرابع.

على الرغم من أنَّه يجب أن تسود حالة من التفاؤل حيال الأسعار، لكنَّ فشل أوبك ترك فراغًا تمَّ ملؤه بمخاوف هبوطية حسب وكالة بلومبرج، فقد تراجع خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 6 دولارات للبرميل، في اليوم التالي لبلوغه أعلى مستوياته في ستة أعوام ونصف العام.

وفي ظلِّ عدم تحديد موعد اجتماع جديد يضمُّ مجموعة المنتجين بأكملها مرة أخرى؛ فإنَّ الصفقة الحالية تظل كما هي، مما يعني عدم زيادة الإنتاج حتى مايو 2022.

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