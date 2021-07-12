شوف عروض اكسترا الأسبوعية خلال فصل الصيف خصم يصل ل 60% تسوق الآن

عروض اكسترا السعودية على الأجهزة الكهربائية، متجر اكسترا من المتاجر التي تمتلك شعبية كبيرة جداً في أرجاء المملكة العربية السعودية، حيث أن المتجر متخصص في بيع الكثير من المنتجات على سبيل المثال الأجهزة الكهربائية كالغسالات والبوتاجازات وغسالات الصحون والجوالات والأجهزة اللوحية وغير ذلك، وإليكم في هذا المقال أفضل عروض متجر اكسترا على الأجهزة الكهربائية.

عروض اكسترا السعودية

أفضل خصومات اكسترا في السعودية تقدمها اليوم لكل عملائها الكرام بمناسبة حلول فصل الصيف فهي تقدم أقوى الخصومات والتنزيلات على الكثير من المنتجات ومنها:

عروض اكسترا اليوم كلاس برو، غسالة تعبئة علوية 7 كيلو باللون الأبيض وصل سعرها إلى 799 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 1599 ريال سعودي.

وصل سعر كاندي غسالة تعبئة أمامية غسيل 9 كيلو تجفيف 6 كيلو انفرتر باللون الفحمي إلى 1799 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 3399 ريال سعودي.

كلاس برو غسالة تعبئة أمامية، 6 كيلو، 8 برامج باللون الأبيض وصل سعرها إلى 899 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 1699 ريال سعودي.

كاندي غسالة فتحة أمامية، تجفيف 6 كيلو انفرتر باللون الأبيض وصل سعرها إلى 1399 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 2309 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا الأسبوعية