تراند الفن: عبدالله رشدي ردًا على أحد المغردين: “هو كل اللي مش عاجبه حاجة من الدين يقول إخوان؟!”

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 08:09 مساءً - رد الدكتور عبد الله رشدي، الباحث في شؤون الأديان والمذاهب بالأزهر الشريف، والمتحدث الإعلامي السابق باسم وزارة الأوقاف، على أحد المغردين على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، والذي ادعى ابتداع فكرة صيام التسع الأوائل من ذي الحجة من قبل الإخوان والسلفيين بهدف السيطرة على عقول الناس.

وقال صاحب التغريدة: “ أنا بشوف فكرة صيام التسع أيام من ذي الحجة زي شنط رمضان زي حاجات كتير ابتدعها الإخوان والسلفيين علشان يسيطروا على العقول وانتشار الأفكار دي يعني استمرار لنشر أفكارهم”.

كما اتفق معه أحد مستخدمي “تويتر” مضيفًا إلى ذلك صلوات التروايح والتسابيح والاعتكاف والتهجد والخروج في سبيل الله، مذيلًا تغريدته بقوله: “مهازل لازم تقف”.

فيما رد عليهما الشيخ عبدالله رشدي بأسلوب ظاهره الانفعال، عبر تدوينة قصيرة أطلقها على حسابه الشخصي على “تويتر”، جاء فيها “هو كل اللي مش عاجبه حاجة من الدين يقولك دا إخوان؟! طيب ما تلغوا الدين أحسن عشان تستريحوا”.

وأضاف خلال تغريدته:” هاجم الإخوان براحتك بس متجيبش سيرة الدين في جملة مفيدة، بلاش اصطياد في الماء العكر”.

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