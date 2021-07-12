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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 08:09 مساءً - أدمن 42 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة
صحيفة المرصد : وجدت دراسة أن ذكور الأغنام التي خضعت للإخصاء، قد تعيش أطول بنسبة 60% من نظيراتها السليمة عن طريق تأخير شيخوخة الحمض النووي.
واقترح باحثون بقيادة جامعة Otago أن إزالة الخصيتين قد تقدم الفوائد نفسها للرجال أيضا.
وقال الفريق إن الأساليب التي استخدموها يمكن تطبيقها للسماح للمزارعين بمعرفة الخراف التي ستعيش لفترة أطول، وبالتالي ستكون أكثر إنتاجية.
وأجريت الدراسة من قبل عالمة الوراثة اللاجينية، فيكتوريا سوغرو، من جامعة Otago بنيوزيلندا وزملائها.
ونشرت النتائج الكاملة للدراسة في مجلة eLife.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: دراسة: إزالة الخصيتين قد تطيل عمر الرجال! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.