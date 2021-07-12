تراند الفن: هل يمكن تعديل بيانات جواز السفر إلكترونياً من خارج المملكة؟ «الجوازات» تجيب

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 08:09 مساءً - أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه في حال إتمام تجديد جواز السفر يمكن للمقيم نقل المعلومات عبر منصة أبشر الخاصة بصاحب العمل.

جاء ذلك رداً على سؤال مقيمة استفسرت بشأن مدى إمكانية تعديل بيانات جواز السفر إلكترونياً قبل الرجوع إلى المملكة.

وقالت المقيمة في سؤالها: “أنا مقيمة بالمملكة والآن أنا خارجها بتأشيرة خروج وعودة وجواز سفري انتهى وقمت بتجديده ببلدي، هل يمكن تعديل بيانات جواز السفر إلكترونياً قبل الرجوع الى المملكة؟”.

وردت الجوازات بقولها: “أهلًا بك، في حال إتمام تجديد جواز السفر يمكنك نقل المعلومات عبر منصة أبشر الخاصة بصاحب العمل”.

وأضافت المديرية العامة للجوازات “وفي حال عدم خدمتك يرجى توثيق الملاحظة، وإرسالها من خلال خدمة تواصل المتاحة في منصة أبشر لنتمكن من خدمتك عبر هذا الرابط (

تمكّن خدمة "تواصل" والمتاحة في منصة ⁧#أبشر⁩ جميع المستفيدين من خدمات ⁧#الجوازات⁩ من التواصل مع المختصين في المديرية العامة للجوازات لمعالجة الملاحظات التي تواجههم أو تظهر في المنصة وقد تعيق إنهاء معاملاتهم.



تعرف على خطوات تنفيذ الخدمة: pic.twitter.com/rA5eMeqtTJ — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) April 12, 2021

).

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تواصل وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.