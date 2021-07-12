تراند الفن: لحظة انهيار طالبة مصرية بسبب صعوبة الاختبار : تعب ومجهود ومصاريف كله راح !

صحيفة المرصد: وثق مقطع فيديو متداول، لحظة انهيار طالبة ثانوية عامة في مصر، بسبب صعوبة امتحان مادة اللغة الألمانية.

ووثق مقطع الفيديو بكاء الطالبة عقب خروجها من الامتحان، وفشلها في الإجابة على الأسئلة، وفي المقابل حاول زملاؤها تهدئتها.

وقالت الطالبة وهي تبكي: “12 شهر كامل مفيش منهم سؤال، تعب ومجهود ومصاريف كله راح على الأرض، طيب إديني مصدر واحد أذاكر منه وامتحن فيه، الألماني كدا باقي المواد هنعمل فيها إي”.

وتابعت: “انا عاوزة أفهم أخرتها إي، الاسئلة خارج منصة حصص مصر وخارج النموذج الاسترشادي، قولتوا مش عاوزين دروس وسبنا الدورس، مش قادرة ادخل امتحانات تانية بسبب تعب الأعصاب اللي انا فيه، مستقبلي ضاع بالفعل مش لسا هيضيع”.