تراند الفن: محمد رشاد عن عودته لمي حلمي: “العاقل لا يُلدغ مرتين”

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 08:09 مساءً - علق المطرب محمد رشاد على تداول أنباء حول عودته للإعلامية مي حلمي عبر السوشيال ميديا، مشيرًا إلى أن “العاقل لا يُلدغ مرتين”.

وكتب رشاد، عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”: “أنا شايف أخبار بتنزل عن حياتي الشخصية وميسيجات بتتبعتلي تسألني هو في عودة ولا إيه، وصحف للأسف بتكتب أخبار كاذبة تمامًا، فأحب أقولكم بس حاجة لأنكم تهموني، وأنتوا أسرتي الكبيرة وسندي بعد ربنا سبحانه وتعالى العاقل لا يُلدغ مرتين.. وهذه الأخطاء لا يكررها العقلاء.. صباحكم جميل”.

وأعاد محمد رشاد التعليق على “فيسبوك”، قائلًا: “كلمتين لكل حد مهم في حياتي أنا مش شايف غير شغلي ومستقبلي وأهلي وبس، وتاني رجاء خاص لكل أخواتي وزمايلي الصحفيين، ياريت قبل تصدير أي خبر يخص اسمي الرجوع ليا، أو لمدير أعمالي وبالنسبة للمتابعين اللي بيدخلوا عشان يوجهوا شغلي لحد معين أو بيتابعوني عشان يتصيدوا أخطاء، ياريت يلغوا المتابعة أفضل.. وشكرًا”.

ومن جهة أخرى، طرح محمد رشاد مؤخرًا أغنية “أنا مش شمتان” عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” ومنصات الموسيقى في الوطن العربي، وتخطت حاجز المليون مشاهدة حتى الآن.

أغنية “أنا مش شمتان” من كلمات كوثر حجازي ألحان محمد النادي توزيع طارق عبد الجابر إدارة أعمال سيكا سمير.

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