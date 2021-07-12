تراند الفن: قبل انطلاق الامتحان.. ننشر مراجعة اللغة الألمانية الشعبة الأدبية لطلاب الثانوية العامة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 08:09 مساءً - يؤدي طلاب الثانوية العامة غدًا امتحان اللغة الألمانية، في ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة لطلاب الشعبة الأدبية.

وينشر “القاهرة 24“، الأسئلة المتوقعة والمراجعة النهائية لمادة اللغة الألمانية قبل الامتحان.



وأدى اليوم الاثنين، طلاب الثانوية العامة 2021 “الشعبة العلمية” امتحان اللغة الأجنبية الثانية في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة الموجودة على مستوى الجمهورية.

ومن المقرر أن يبلغ عدد طلاب الثانوية العامة “الشعبة العلمية” الذين سيخوضون امتحان اللغة الأجنبية الثانية، عدد 393 ألف و883 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية.

ويؤدي اليوم طلاب الثانوية العامة 2021 “المكفوفين”، امتحان مادة اللغة العربية “ورقة ثانية” بإجمالي 255 طالب/طالبة على مُستوى الجمهورية.

وفي نفس السياق، حرص الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على مُتابعة سير عمليات الامتحانات من غرفة عمليات الوزارة والتواصل مع مديري المديريات التعليمية؛ للتأكيد على ضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع تجمعات الطلاب، ومنع تكدس أولياء الأمور أمام اللجان.

وشدد” شوقي”، في بيان للوزارة، على ضرورة التزام الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بعدم اصطحاب أجهزة الهواتف المحمولة أو أجهزة أخرى، مؤكدًا أنه سيتم حرمان الطالب الذى يثبت قيامه بالغش من امتحانات هذا العام وامتحانات العام القادم.

من جانبه، قال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الثاني سارت بشكل جيد؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

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