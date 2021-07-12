فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 08:09 مساءً - أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك حرصه على نجاح المسابقات المحلية.
وأضاف لبيب في مؤتمر
صحفي، أن مجلس الإدارة أصدر بيانا رسميا يؤكد خلاله ضرورة احترام قيم المسابقة
وأنه لا يوجد أي مبرر بأن ينفرد الزمالك بخوض مباراة نصف نهائي كأس مصر أمام أسوان
المقرر لها يوم الاثنين ٩ أغسطس المقبل، في حين أن باقي الفرق لم تبلغ سوى دور الستة
عشر للكأس، وسيكون هناك متسع من الوقت لإقامة مباريات الدور نصف النهائي.
وأعلن رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن عدم
قبول ناديه لخوض نصف نهائي كأس مصر في الموعد
المحدد.
وطالب حسين لبيب
بأن يكون موعد نهائي كأس مصر معلن في وقت
مبكر حتى تستعد الفرق بصورة جيدة.
وأوضح لبيب أن مجلس الإدارة يدرس أيضا ملف كرة السلة
ولائحة الاتحاد الخاصة بالتعاقدات الجديدة وسيكون هناك بيان حول هذا الأمر.
وأضاف أن المجلس لن يتنازل عن أي حق من حقوق الزمالك ولكن
بالطرق الشرعية وشدد على ضرورة مساواة كافة الاتحادات بين جميع الأندية والمنافسين.
وأضاف أن قرار الزمالك بعدم خوض نصف نهائي كأس مصر في
الموعد المحدد هو قرار إداري من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وطالب اتحاد الكرة
إعادة النظر في قراره فيما يخص موعد لقاء نصف نهائي الكأس.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الزمالك يعلن عدم خوض مباراة نصف نهائي كأس مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.