تراند الفن: إحالة حسام بهجت إلى المحاكمة في اتهامه بإهانة هيئة الانتخابات

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 08:09 مساءً - قال حسام بهجت ، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن النيابة العامة أحالته للمحاكمة في قضية إهانة هيئة الانتخابات، وتم توجيه ثلاث جرائم له وهي إهانة هيئة نظامية، ونشر شائعات كاذبة تفيد بتزوير نتيجة الاستحقاق الانتخابي، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في ارتكام جرائم.

وأضاف بهجت، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن “تاريخ بدء المحاكمة 7 سبتمبر القادم”.

وفي وقت سابق قررت النيابة العامة، إخلاء سبيل حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بالضمان الشخصي؛ وذلك في اتهامه بإهانة الهيئة الوطنية للانتخابات بتدوينة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر العام الماضي.

ووجهت النيابة لبهجت في القضية التي حملت الرقم 35 لسنة 2020، حصر تحقيق استئناف القاهرة، اتهامات بإهانة الهيئة الوطنية للانتخابات ونشر أخبار كاذبة عن تزوير الانتخابات، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي في ارتكاب الجرائم محل التحقيقات.

يذكر أن بهجت تلقى منذ أيام استدعاء رسمي للحضور إلى مكتب النائب العام، للتحقيق معه في القضية الجديدة، بناءً على طلب من المستشار القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، على خلفية تدوينة نشرها بهجت على حسابه الرسمي على موقع تويتر العام الماضي.



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