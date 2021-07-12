شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصم من 30 ل 70% أقوى عروض السعودية

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تخفيضات اكسترا الأسبوعية متجر اكسترا يعتبر من أفضل المتاجر الموجودة داخل المملكة العربية السعودية فهو يقدم الكثير من العروض على الأجهزة المنزلية كالتلفزيونات والميكروويف والبوتاجازات والغسالات وغير ذلك من الأجهزة، بالإضافة إلى أن المتجر يقوم بتقديم عروضاً على الجوالات المختلفة كالآيفون وسامسونج وريلمي وغير ذلك، وإليكم في السطور القادمة أقوى عروض متجر اكسترا في السعودية 2021م. تخفيضات اكسترا الأسبوعية خصومات اكسترا في السعودية 2021م عروض اكسترا الأسبوعية وصل سعر هاتف نوكيا 3.4 بسعة حجم “64 جيجا بايت” باللون الأزرق إلى 459 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 575 ريال سعودي.

هاتف نوكيا 8.3 بسعة حجم “128 جيجا بايت” باللون الأزرق وصل سعره إلى 1299 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 2069 ريال سعودي.

نوكيا 3.4 بسعة حجم “64 جيجا بايت” باللون البنفسجي وصل سعره إلى 459 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 575 ريال سعودي.

وصل سعر هاتف نوكيا 5.4، 4 جي بسعة حجم “128 جيجا بايت” باللون الأزرق إلى 499 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 762 ريال سعودي. عروض اكسترا السعودية تنزيلات اكسترا يبلغ سعر هاتف تكنو سبارك 6 جو، 4 جي بسعة حجم “32 جيجا بايت” باللون الأزرق

إلى 379 ريال سعودي.

خصومات اكسترا هاتف آوبو إيه 15 بسعة حجم “32 جيجا بايت” باللون الأسود وصل سعره إلى 449 ريال سعودي.

هاتف لينوفو كيه 12 نوت بسعة حجم “128 جيجا بايت” باللون الأخضر وصل سعره إلى 549 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 899 ريال سعودي.

بلغ سعر هاتف آوبو آي 93، بسعة حجم “128 جيجا بايت” باللون الأسود إلى 999 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 1199 ريال سعودي.

هاتف نوكيا 3.4 بسعة حجم “64 جيجا بايت” باللون الرمادي وصل سعره إلى 459 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 575 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض اكسترا الأسبوعية خصم من 30 ل 70% أقوى عروض السعودية - ثقفني error: Alert: Content is protected !!

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