- 1/3
- 2/3
- 3/3
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير تصل ل 70% اليوم على الجوال والشاشات في المقال التالي
خصومات جرير في المملكة العربية السعودية توجد مكتبات تجارية تسمى مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية، وتوفر هذه المكتبات للسعوديين جميع احتياجاتهم التعليمية بأقل سعر، توجد منطقة خاصة للمستلزمات المكتبية والمدرسية، توفر جميع احتياجات الطلاب وبسعر يناسب الجميع، بالإضافة إلى مختلف الأشكال والوظائف، كما توفر هذه المكتبات مساحات خاصة للهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وعرضها بماركاتها المختلفة وجميع الأدوات.
عروض مكتبات جرير
عروض مكتبات جرير، مكتبة جرير ديسكونت هي مكتبة تجارية وتوفر أيضًا قسمًا متنوعًا في أقسامها، ويحتوي هذا القسم على أشكال مختلفة من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وأدوات المطبخ والأجهزة المنزلية، وجميع الأسعار في هذا القسم تناسب جميع العملاء وتوفر العديد من الخصومات، يمكن العثور على هذه الخصومات أيضًا على موقع مكتبة جرير الإلكتروني.
عروض جرير على لابتوب و تابلت هواوي
- كمبيوتر محمول Huawei Mate Book X، م13 “، Intel Core i5-10210U (10th Gen) ،Intel UHD Graphics 620، سعة 512 جيجابايت SSD، بسعر 4499 ريال سعودي بدلاً من 5999 ريال سعودي
- كمبيوتر محمول Huawei MateBook X، م13″ ، Intel Core i5-10210U (العاشر Gen) ،Intel UHD Graphics 620، سعة 512 جيجا بايت SSD، بسعر 4499 ريال سعودي بدلاً من 5999 ريال سعودي.
تخفيضات جرير اليوم
- Huawei Mate Book X Pro كمبيوتر محمول، 13.9 بوصة، Intel Core i7-10510U (الجيل العاشر)، 2 جيجابايت (NVIDIA GeForce MX 250) ،1 تيرابايت PCIe NVMe M.2 SSD، بسعر 5249 ريال سعودي بدلاً من 6999 ريال سعودي.
- كمبيوتر محمول Huawei Mate Book X Pro، مقاس 13.9 بوصة، Intel Core i7-10510U (الجيل العاشر)، 2 جيجابايت (NVIDIA GeForce MX250) ،1 تيرابايت PCIe NVMe M.2 SSD، بسعر 5249 ريال سعودي بدلاً من 6999 ريال سعودي.
- هواوي 23.8 بوصة شاشة LCD بدقة 1080 بكسل، شاشة كمبيوتر، 60 هرتز، 5 مللي ثانية في الثانية (GTG)، أسود، بسعر 649 ريال سعودي بدلاً من 749 ريال سعودي.
الوسوم
error: Alert: Content is protected !!
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض جرير تصل ل 70% اليوم على الجوال والشاشات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.