تراند الفن: القبض على شاب تحرش بفتاة وسرق سلسلة ذهبية بالبساتين (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 09:09 مساءً - ألقت الأجهزة الأمنية بالبساتين القبض على شاب متهم بسرقة سلسلة ذهبية من فتاة عقب التحرش بها، أثناء سيرها في شارع العروبة بمنطقة المعادي الجديدة.

واستنجدت الفتاة وتدعى “ه ز”، 35 سنة، بالمارة من شاب شرع في معاكستها والتحرش بها في الشارع، وحينما حاولت الصراخ سرق سلسلة ذهبية من رقبتها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها، وحاول الهرب لكن الأهالي نجحوا في ضبطه وتسليمه لقسم الشرطة.

وبيّن الفحص الأمني للمتهم أنه يدعى “ك.ط” 24 سنة، مقيم بمنطقة كفر طهرمس بالجيزة، وأن الفتاة من منطقة حدائق حلوان.

وبالفحص تم العثور بحوزة الشاب على 5 قطع من الحشيش المخدر ومبلغ 200 جنيه وهاتف محمول والعثور بحوزته على السلسلة الذهبية الخاصة بالمجني عليها.

حُرر محضر بالواقعة، جنح قسم البساتين لعام 2021، وأحيلت الواقعة إلى جهات التحقيق التي قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة القضية.

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