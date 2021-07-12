تراند الفن: متى تنتهي شدة القيظ وتنكسر الحرارة؟ الزعاق يجيب (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 09:09 مساءً - قال د. خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن اليوم الاثنين، هو أول أيام الجوزاء الثاني، ومعنى ذلك أنه لم يتبق سوى 40 يوماً ويدخل علينا موسم سهيل، أي ينقضي القيظ ويدخل موسم سهيل.

وأضاف الزعاق، في مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”: “ولكن لن تنكسر الحرارة إلا بنهاية النجم الأول من نجوم سهيل، وبمشيئة الله سيكون ذلك في شهر محرم”.

وأضاف أن أفضل أنواع الفواكه هي الفاكهة الصيفية، والفاكهة الصيفية معتمدة بالأساس على قوة حرارة القيظ، فكلما زادت الحرارة زادة الحلاوة.

وأوضح الزعاق أن أفضل أنواع الفواكه الشتوية هي الحمضيات وكلما زادت البرودة زاد الحمض، فالحمض مرتبط بالبرودة، والحلاوة مرتبطة بالحرارة.

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