تراند الفن: «الشؤون الإسلامية» توجه بالتوسّع في أماكن إقامة صلاة عيد الأضحى

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 09:09 مساءً - وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد د. عبداللطيف آل الشيخ بالتوسّع في أماكن إقامة صلاة عيد الأضحى لعام 1442هـ، في مصليات الأعياد والجوامع والمساجد الإضافية التي تقام فيها صلاة الجمعة مؤقتاً بعموم مناطق المملكة”.

وأوضحت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أن وقت إقامتها يكون بعد شروق الشمس بـ 15 دقيقة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

يذكر أن المحكمة العليا، أعلنت نقلًا عن دائرة الأهلة “عدم ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الجمعة الماضي، وبذلك يكون السبت 10 يوليو، هو المكمل للثلاثين من شهر ذي القعدة، والأحد 11 يوليو 2021 هو الأول من شهر ذي الحجة”.

وبذلك تكون وقفة يوم عرفة في يوم الاثنين 19 يوليو، وأول أيام عيد الأضحى في يوم الثلاثاء 20 من الشهر ذاته، بمشيئة الله.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تواصل وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.