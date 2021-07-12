تراند الفن: «الصحة العالمية» تعلق على مزج عدة أنواع بين لقاحات «كورونا»

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 09:09 مساءً - أدمن ‏21 دقيقة مضت تواصل 15 زيارة

وصفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، مزج عدة أنواع من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بـ”الاتجاه الخاطئ”، موضحة أنه “قد يؤدي إلى وضع فوضوي”.

وقالت سوميا سواميناثان كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية إنه “لا تتوفر بيانات كثيرة عن أثر” الجمع بين لقاحات كوفيد-19 التي تنتجها شركات مختلفة على الصحة- وفقاً لـ”العربية.نت”.

وأضافت خلال إفادة عبر الإنترنت: “إنه توجه خطير للغاية. نفتقر إلى البيانات والأدلة عندما يتعلق الأمر بمسألة الجمع بين اللقاحات”.

وتابعت: “سيكون الوضع فوضويا في البلدان إذا بدأ المواطنون يقررون متى تؤخذ جرعة ثانية وثالثة ورابعة ومن يتلقاها”.

في سياق متصل، اعتبرت منظمة الصحة العالمية أنه لا دليل حتى الآن على وجود حاجة للحصول على جرعات داعمة من لقاحات كورونا، أي جرعة ثالثة معززة.

كما أشارت المنظمة لرصد المتحور دلتا من فيروس كورونا في 104 دول حتى الآن.

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