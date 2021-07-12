نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض كازيون الثلاثاء 13 يوليو حتى 19 يوليو 2021 عيد اضحي سعيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض كازيون الثلاثاء 13 يوليو حتى 19 يوليو 2021 واحدة من أكثر العروض التي يبحث عنها الكثير من عملاء كازيون داخل كافة محافظات ومدن مصر. ونقدم لكم في هذا الموضوع عروض كازيون الجديدة التي تبدأ من اليوم الثلاثاء 13 يوليو وتستمر حتى يوم 19 يوليو لكي يستطيع جميع عملاء كازيون الاستمتاع والاستفادة بأقوى العروض علي السلع الغذائية ومنتجات العناية الشخصية.

عروض كازيون الثلاثاء

عروض كازيون الثلاثاء بها الكثير من المنتجات المختلفة. ومتوفرة في 461 فرع لـ كازيون داخل كافة مناطق ومحافظات مصر حيث يوجد كازيون ماركت في 17 محافظة مختلفة.

عروض كازيون الثلاثاء بها تخفيضات علي شاي ليبتون 250 جم بسعر 21.95 جنيه بدلاً من 27.50 جنيه.

توفر عروض كازيون ماركت ليبتون شاي اخضر 25 فتلة بـ 9.95 جنية بدلاً من 11.95 جنيه.

يمكنك شراء شاي ليبتون فتلة 100 فتلة بسعر 30.95 جنيه بدلاً من 39.95 جنيه.

عروض كازيون اليوم بها نستله نسكافيه شيكولاتة أو بندق او ميلكي بسعر 34.95 جنية بدلاً من 48 جنية.

عروض كازيون ماركت بها جود كب نسكافية كلاسيك 100 جم بسعر 29.95 جنيه بدلاً من 39.95 جنيه.

تضم عروض كازيون مصر ماجيك تريت لبن بودر 300 جم بسعر 21.95 جنيه بدلاً من 27.50 جنيه.

عروض كازيون اليوم

عروض كازيون اليوم بها ريفولي صابون سائل للاستحمام أنواع مختلفة 1 لتر بسعر 34 جنية بدلاً من 42 ريال.

يمكنك الحصول علي صابون كامي 120 جم بسعر 18.50 جنية بدلاً من 23.95 جنية.

اخر عروض كازيون تحتوي على صابون دوش 110 جم 4 قطع بسعر 12.95 جنية بدلاً من 15 جنيه.

عروض كازيون الجديدة توفر لعملائها تايد جل 1.8 لتر بسعر 45.95 جنية بدلاً من 60 جنية.

كما توفر نشرة عروض اليوم داوني منعم ملابس نسيم الوادي بسعر 61.95 جنية بدلاً من 75 جنية.

يمكنك شراء منظف أطباق فيري المميز بسعر 17.95 جنيه بدلاً من 24 جنيه.

عروض كازيون ماركت