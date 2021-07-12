نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوي تخفيضات عيد الأضحى من كارفور السعودية لعام ٢٠٢١ .. أسرع بالشراء في المقال التالي

نقدم لكم تخفيضات عيد الأضحى من كارفور السعودية على جميع المنتجات الغذائية والمعلبات وأيضا منتجات العناية الشخصية، كل هذه الخصومات موجودة بفروع كارفور بالمملكة العربية وحتى يوم ٢٠ من يوليو فأسرع بالشراء قبل أن ينهي هذا العرض الرائع، وإليكم أقوي عروض نستو السعودية . تخفيضات عيد الأضحى من كارفور السعودية مميزة جدا ١٠ قطع دجاج بريديكس مجمد بسعر ٩٩.٩٥ ريال سعودي، ٨ قطع من معجون طماطم لونا فقط بسعر ٦.٥ ريال سعودي بدلا من ٩.٢٥ ريال سعودي.

بينما يكون ٥ كيلو من أرز بسمتي الوليمة فقط بسعر ٢٧.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٣٩.٩٥ ريال سعودي، حيث يمكننا تحضير وصفة رائعة وسهلة جدا من الأرز لبسمتي وهي وصفة الأرز لبسمتي بالخلطة والمكسرات، أولا نحضر إناء ونضعه علب نار هادئة ونضع به ملعقة من السمن وملعقتين من البصل المفروم ونتركه علي النار لمدة ١٠ دقائق خطي يصبح لونه ذهبيا، ثم نقوم بوضع المرفه ونتركها حتى الغبيان ثم نقوم بوضع أي نوع خضار وليكن البازلاء والجزر، مع إضافة ملعقتين من الذرة لتعطيه مذاقا مختلفا، ثم نقوم بإضافة التوابل من الهزيل والقرفة وبهارات اللحم والملح والفلفل الأسود ونقلب جيدا، ثم نقوم بغسل ٢ كوب من الأرز لبسمتي ونضعه مع الحصار ونقوم بإضافة مزيد من المرفه حتى ينضج الأرز ونتركه لينضج جيدا على نار هادئة، وأخيرا نستطيع إضافة بعض من المكسرات المطهية مع ملعقة من السمن مثل اللوز المقشر والصنوبر لتعطيه مذاقا رائعا وأيضا قيمة غذائية كبيرة.

ثم تكون عبوة ورق عنب العلالي فقط بسعر ١٢.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٢٤.٩٥ ريال سعودي، عبوة سمن نقي المراعي بسعر ٢٧.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٤٢.٩٥ ريال سعودي.

ثم يكون سعر عبوة زيت نباتي من النخلتين ١.٥ لتر ٨.٧٥ ريال سعودي بدلا من ١٣.٩٥ ريال سعودي. عروض منتجات العناية الشخصية من كارفور سعر كريم الوجه من بوندس ٥٠ جم فقط ٣٧.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٧١.٩٥ ريال سعودي، ٤ قطع من صابون دوف بسعر ١٧.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٢٦.٩٥ ريال سعودي.

بينما ١ لتر من شامبو بانتين بسعر ١٩.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٣٧.٩٥ ريال سعودي.

غسول الوجه من هيمالايا بسعر ١٦.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٣١.٩٥ ريال سعودي.

٨٠ قطعة من جونسون قطن للوجه فقط ب ١٩.٩٥ ريال سعودي، وأيضا ٨٠ قطعة من قطن كلاسيك لإزالة المكياج بسعر ٨.٩٥ ريال سعودي بدلا من ١٣.٧٥ ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة أقوي تخفيضات عيد الأضحى من كارفور السعودية لعام ٢٠٢١ .. أسرع بالشراء - ثقفني error: Alert: Content is protected !!

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أقوي تخفيضات عيد الأضحى من كارفور السعودية لعام ٢٠٢١ .. أسرع بالشراء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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