شوف عروض مطعم بيتزا هات السعودية لفترة محدودة

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بدأت من أمس أقوى عروض مطعم بيتزا هات السعودية والتي ينتظرها الكثير من عشاق المطعم مع تلك العروض القوية التي تضيف ليومك نكهة لذيذة لا يمكنك مقاومتها قم بطلب العرض المناسب الآن واحصل على خدمة توصيل مجاني واستلام سريع مع العلم إنه سيتم إضافة 7 ريال لعجين ستافد كراست لكل بيتزا لا تفوت العرض الآن واحصل على طعم البيتزا المفضل من اختيارك. أقوى عروض مطعم بيتزا هات السعودية لفترة محدودة بدأت أقوى عروض مطعم بيتزا هات وسوف نعرضها لكم وبكافة التفاصيل: عرض Champions Offer المكون من 3 بيتزا حجم وسط+ بيبسي 2.25 لتر بسعر 85 ريال سعودي.

كما يوفر سعر خاص على العرض المميز المكون من 2 بيتزا وسط+ 8 قطع دجاج مقرمش غنية بالتوابل بسعر 75 ريال سعودي.

العرض ممتد لفترة محدودة لا تفوت عليك الفرصة.

العرض ممتد لفترة محدودة لا تفوت عليك الفرصة. كما يوفر عرض العائلة المكون من 2 بيتزا كبيرة+ 2 بطاطا ودجر+ بيبسي 2.25 لتر بسعر 99 ريال سعودي.

يمكنك إضافة 7 ريال لعجينة أطراف الجبنة لكل بيتزا كبيرة.

العرض متوفر حتى فترة محدودة.

يمكنك إضافة 7 ريال لعجينة أطراف الجبنة لكل بيتزا كبيرة. العرض متوفر حتى فترة محدودة. كما يوفر سعر خاص على عرض الاحتفال CELEBRATION OFFER المكون من

4 بيتزا كبيرة+ 16 قطعة دجاج مقرمش غنية بالتوابل الحارة+ بيبسي 2.25 لتر بسعر 189 ريال سعودي.

العرض متاح لفترة محدودة.

يمكنك إضافة 7 ريال سعودي لعجينة أطراف الجبنة لك بيتزا كبيرة.

4 بيتزا كبيرة+ 16 قطعة دجاج مقرمش غنية بالتوابل الحارة+ بيبسي 2.25 لتر بسعر 189 ريال سعودي. العرض متاح لفترة محدودة. يمكنك إضافة 7 ريال سعودي لعجينة أطراف الجبنة لك بيتزا كبيرة. عرض أي بيتزا كيرة بسعر 29 ريال سعودي مع إضافة 7 ريال لعجين ستافد كراست. تعرف على أقوى عروض مطعم بيتزا هات السعودية طرح بيتزا هات عروض سارية ليومي 11 و12 يوليو منها: عرض أي بيتزا كبيرة من نكهة من اختيارك بسعر 27 ريال سعودي فقط بدلاً من 29 ريال سعودي.

كما يوفر عرض قوي عند شرائك لبيتزا كبيرة ستحصل على الثانية بسعر 9 ريال سعودي.

وجبة لشخص واحد مكونة من بيتوا صغيرة+ بطاطس وديجز+ بيبسي علبة بسعر 25 ريال سعودي. أقوى عروض مطعم بيتزا هات السعودية على الباستا ألفريدو دجاج الشهية مع قطع الزيتون والفلفل الطازج بسعر 33 ريال سعوودي.

كما يوفر عرض على فوت لونج لازانيا اللحم اللذيذة بسعر 33 ريال سعودي.

فوت لونج لازانيا دجاج الشهية بسعر 33 ريال سعودي. لأنك تستحق الأفضل استمتع الآن بأقوى العروض مع بيتزا هات واحصل على أسرع خدمة توصيل وبشكل مجاني. الوسوم عمر شويل - جدة عروض مطعم بيتزا هات السعودية لفترة محدودة - ثقفني error: Alert: Content is protected !!

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