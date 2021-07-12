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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 11:13 مساءً - ترجمة حصرية : وثق مقطع فيديو لحظة قيام ضابط أمريكي بضرب امرأة من أصول إفريقية في رقبتها زاعماً أنها حاولت عضه أثناء محاولته القبض عليها، وذلك يوم 4 يوليو الماضي في وول مارت في شرق سيراكيوز بولاية نيويورك.
ووفقاً لموقع “ديلي ميل” تم استدعاء ضباط الشرطة إلى مكان الحادث عندما اندلع قتال بين خمسة إلى ستة أشخاص، بعدما تعرض الموظفون للتهديد والضرب على وجوههم ، كما تم رش الزبناء بالفلفل، وكان بينهم الأطفال من قبل امرأتين. وتم التعرف عليهما وهما إدموندز وشقيقتها تاجينيك بيرد.
وأظهر المقطع الذي شاركته إدارة شرطة ديويت اندلاع مشاجرة أولية بين مجموعة نساء، وكاميرا الجسد ولقطات المارة تُظهر الضباط يكافحون من أجل وضع النساء في الأصفاد.
وبحسب الفيديو أخذ الضابط كوري بويك إحدى المرأتين إلى الأرض مستخدماً وزن جسده لإمساكها وهو يضع الأصفاد عليها، وأثناء ذلك سمع صوت أختها تخبر الضباط أنها حامل.
وبينما كان الضباط يحاولون لإخراج النساء من المتجر ، أظهر مقطع فيديو الضابط وهو يضرب إدموندز في حلقها بعد أن حاولت على ما يبدو عض ذراعه.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: وضع ركبته على جسدها .. شرطي أمريكي يقبض على امرأة حامل ويسقطها على الأرض بطريقة عنيفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.