- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 11:13 مساءً - أدمن ساعة واحدة مضت المرصد 14 زيارة
صحيفة المرصد : تداول مغردون على موقع “تويتر”، اليوم الاثنين، مقطع فيديو لسيارة تقودها فتاة وهي تقف في الاتجاه المعاكس وسط طريق بتبوك.
وأظهر الفيديو أن السيارة كانت تقف في منتصف الطريق في الاتجاه المعاكس في تبوك ولا تتحرك، بينما كانت السيارات تمر من جانبها.
وبحسب مصدر في المرور؛ فإن السيارة كانت متوقفة في أحد المواقف الجانبية على الطريق بتبوك، وتحركت إلى أن وقفت في منتصف الطريق بشكل عكسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد: سيارة فتاة تقف في الاتجاه المعاكس وسط طريق بتبوك.. والكشف عن السبب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.