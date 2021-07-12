تراند الفن: وكيل الصحة يكشف عن عدد الملقحين ضد كورونا حتى الآن .. ويعلق: اقتربنا من منطقة 18!

صحيفة المرصد : كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، عبدالله عسيري، عدد الملقحين ضد فيروس كورونا.

وأعاد عبد الله عسيري، نشر إنفوجرافيك وزارة الصحة، وعلق عليه قائلاً: “رحلة الأميال الأخيرة، اقتربنا من منطقة ١٨، لكن ننتبه من الهجمات المرتدة”.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم إعطاء أكثر من 20 مليون جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن للمواطنين والمقيمين، عبر أكثر من 587 موقعًا للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

والجدير بالذكر أن وزارة الصحة، أعلنت اليوم الإثنين، عن تسجيل 1244 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و 16 حالة وفاة ، و 1523 حالة تعافي.