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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 11:13 مساءً - أدمن 26 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة
صحيفة المرصد : أهدت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي زجاجة نفط من إنتاج حقل حمزة لرئيس الوزراء بشر الخصاونة.
جاء ذلك خلال تدشين رئيس الوزراء مرحلة جديدة لتأهيل حقل حمزة النفطي ورفع طاقته الإنتاجية من 5 براميل إلى 2000 برميل يوميا، بحسب وكالة روسيا اليوم.
ودشن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة الأربعاء، عمليات إعادة تأهيل حقل حمزة النفطي شرقي منطقة الأزرق ورفع طاقته الإنتاجية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد: وزيرة الطاقة الأردنية تهدي زجاجة سوداء لرئيس الوزراء.. ومفاجأة بشأن ما بداخلها ! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.