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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 11:13 مساءً - أدمن 18 دقيقة مضت المرصد 15 زيارة
صحيفة المرصد : حذَّر الكاتب تركي الحمد، مساء اليوم الاثنين، من أي خلاف يحصل مع السعودية التي تعد القوة الأكبر في الخليج، مبينًا أنه ليس في صالح من ينبشها.
وقال “الحمد” في تغريدات على “تويتر”: إن “السعودية تُشكّل القوة الأكبر في شبه جزيرة العرب، سواءَ مساحة أو سكانَا أو اقتصادًا، وهذه حقيقة وليست رأيًا”.
وأشار إلى “حركة تجديد مفاصل الدولة والمجتمع والاقتصاد التي يقودها الأمير محمد بن سلمان، والتي ستؤتي أكلها بعد حين ليس ببعيد، بمعنى، أن دول شبه الجزيرة مجتمعة لا تُشكِّل أثرًا في النهاية دون السعودية”.
وأضاف “الحمد”: أن “أي خلاف طاريء آني يحجب عن النظر من أن المصلحة المشتركة البعيدة هي الأهم، من منظور استراتيجي وليس تكتيكي سريع الزوال”.
وختم تركي الحمد، بقوله: “خلاصة القول هي أن أي خلاف مع السعودية، يراد له أن يتعمق ليكون فراقًا، هو في الخاتمة ليس في صالح من ينبش في حفرة يراد لها أن تكون هوة”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تركي الحمد يحذر من أي خلاف مع السعودية: ” ليس في صالح من ينبش في حفرة يراد لها أن تكون هوة” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.