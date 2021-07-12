تراند الفن: إخلاء “مشتل مصر” ضمن خطة تطوير طرق ومحاور مصر الجديدة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 11:13 مساءً - أدمن ‏45 دقيقة مضت آخر الأخبار 13 زيارة

أعلن اللواء إيهاب الشرباشي رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، نقل الشتلات والزرع المتواجد بمشتل مصر، بمنطقة مصر الجديدة إلى المشاتل التابعة لهيئة نظافة وتجميل القاهرة.

وقال الشرباشي: إن المنطقة المقام عليها المشتل ستدخل ضمن تطوير طرق ومحاور مصر الجديدة، وربطها بجسر السويس بمحاور الميريلاند بمصر الجديدة.

وشدد رئيس هيئة نظافة القاهرة، على القائمين على عملية نقل الشتلات والزرع بالحفاظ عليه، والسرعة في عملية النقل لدخول المنطقة في عمليات تطوير الطرق.

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