تراند الفن: باحث إسلامي يكشف سر اختلاف موعد عيد الأضحى بالمغرب عن باقي الدول العربية

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 11:13 مساءً - شرح محمد عبد الوهاب رفيقي الباحث في الفكر والدراسات الإسلامية، أسباب اختلاف موعد عيد الأضحى في المغرب عن باقي الدول العربية والإسلامية.

وقال في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامجها “90 دقيقة” المذاع على شاشة “المحور”: إن الأمر طبيعي جدًا عن علماء الفلك، لأن دخول الشهر أو خروجه غير مرتبط بشعائر معينة، أو دولة معينة، ولكن مرتبط بحالة تقع داخل الكون، وهو بروز الهلال، مضيفًا:” بروز الهلال يتأخر عن المغرب لساعات تصل ليوم من الزمن، وخاصة أنها تبتعد عن دول المشرق”.

وذكر أن اختلاف العيد في دولة المغرب عن باقيالدول العربية والإسلامية متكرر، وهو أمر فقهي وليس خلافًا سياسيًا، لافتًا إلى أنه قليلًا ما يتوافق موعد العيد في المغرب مع باقي الدول العربية والإسلامية، وهذا الأمر لأسباب فلكية، وأشار إلى أن المغاربة لديهم عرفة الكبرى وعرفة الصغرى.

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