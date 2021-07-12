تراند الفن: 7 صور ترصد لحظة غرق شقيق فنان شهير في ترعة المريوطية (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 11:13 مساءً - التقط عدد من المواطنين صورا للحظة غرق “كريم ص” شقيق فنان شهير في ترعة المريوطية، كما سجلت كاميرات مراقبة قريبة، الواقعة، حيث تحفظت جهات التحقيق على الفيديو المثبت بمقهى رصد الواقعة.

من جانبها تحفّظت جهات التحقيق على مصحة غير مرخصة، وأغلقتها بالشمع الأحمر، فيما يجرى تحديد القائمين عليها للتحقيق معهم.

وتحقق الجهات المختصة، مع 3 من العاملين فى المصحة، الذين كانوا مسؤولي الفترة المسائية، فيما طلبت جهات التحقيق، التحريات النهائية التي يباشرها ضباط المباحث الجنائية حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

وأكدت التحريات الأولية، أن المتوفى وصل إلى مصحة غير مرخصة فى منطقة البدرشين، مساء أول أمس السبت، بصحبة والده، وفي اليوم التالي وبعد مرور 24 ساعة، على دخوله، تمكن من مغافلة العاملين والهرب منها، قبل أن يقفز في مياه المريوطية، ليلقى مصرعه غرقا.

وتحفظت جهات التحقيق على فيديو الواقعة، التقطته كاميرا مراقبة، مثبتة في أحد المقاهي القريبة من المصحة.

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