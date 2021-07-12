تراند الفن: من هو المستشار محمد محمود عثمان رئيس هيئة مفوضي الدولة الجديد؟

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 11:13 مساءً - عقد المجلس الخاص بمجلس الدولة اجتماعًا، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، بعد إعادة تشكيله، وبعد أن انضم إليه كُل من المستشار محمد محمود عثمان، والمستشار الدكتور محمد ماجد محمود، نائبا رئيس مجلس الدولة، بدلًا من المستشارين أنور خليل وتوفيق الشحات، نائبي رئيس المجلس اللذين اكتمل عطاؤهما في 30 يونيو الماضي.

كما دُعي لحضور الجلسات المستشار عادل فهيم محمد عزب، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العُليا.

وأعلن المجلس تولي المستشار محمد محمود عثمان، نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة هيئة مفوضي الدولة بداية من 29/9/2021، وذلك خلال العام القضائي 2021/2022.

المستشار محمد محمود عثمان من مواليد شهر أكتوبر عام 1951، وحاصل على ليسانس الحقوق عام 1975 من جامعة عين شمس.

وعُين عثمان بمجلس الدولة بوظيفة مندوب في 3 أغسطس عام 1980، ثم تم ترقيته للدرجات التالية حتى شغل وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة من 1 يوليو عام 1997، وعمل في جميع أقسام وإدارات المجلس، كان آخرها رئاسته لإدارة الفتوى للمالية والتموين والتأمينات.

ثم تولى المستشار محمد عثمان مُراجعة الأحكام للنظر في مدى إمكانية الطعن فيها بمعرفة رئيس هيئة مفوضي الدولة.

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