نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده للجوالات والشاشات والأجهزة الكهربائية وأدوات المطبخ في المقال التالي

يقدم هايبر بنده أقوي وأحدث عروض الشاشات والجوالات والأجهزة الأخري بأقوي خصومات وأكبر التخفيضات حيث تقدم بنده في النشرة الإلكترونية التسويقية الخاصة بها خصومات كبيرة على جميع المنتجات المعروضة بها وعروضها الأسبوعية ومن خلال هذا المقال سوف نطلعكم على أخر عروض بنده للشاشات وأجهزة اللاب توب والجوالات والأجهزة الكهربائية وأدوات المطبخ. عروض بنده للشاشات وأجهزة اللاب توب تلفزيون أي تي سي 65 بسعر 1999ريال سعودي وذلك بدلاً من 3011 ريال كما يوجد تلفزيون أي تي سي 55 بسعر 1599 ريال سعودي بدلاً من 1799 ريال.

ومن أجهزة اللاب توب المتوفرة لاب توب أسوس سيليرون ولاب توب أسوس اي 3 ، كما يتوفر تابلت لينو فوام 7 وتقدم بنده تلك الأجهزة بتخفيضات كبيرة مع توفير أكبر.

احصل على طابعة الكل في واحد اتش دي بسعر 119 ريال سعودي فقط بدلاً من 139 ريال.

يوجد كبيل شحن آيفون وسماعات إمبيكس 0.1 بسعر 429 ريال سعودي بدلاً من 547 ريال ومتوفر بالأسواق جوجل كروم كاست مع جوجل بسعر 279 ريال سعودي بدلاً من 399 ريال. عروض بنده للجوالات جوال سامسونج أي 21 بسعر 649 ريال سعودي بدل 829 ريال، وجوال أي 12 بسعر 599 ريال سعودي ويدعم الجوال شريحتين اتصال ويدعم شبكات الاتصال حتي الجيل الرابع كما يمتاز بجودة خامات التصنيع. جوال فيفواي 01 بسعر 929 ريال سعودي حيث كان السعر قبل خصومات بنده يصل إلى 999 ريال كما يوجد تخفيض على جوال فيفواي 20 أس ليكون بسعر 799 ريال بدل 869 ريال. جوال لينوفوكي 12 بسعر 449 ريال سعودي بدلاً من 599 ريال، جوال لينوفوكي 13 بسعر 379 ريال سعودي بدل 449 ريال ومن مواصفاته شاشة تصل إلى 6.5 إنش وذاكرة صلبة سعة 32 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت ويدعم شريحتين اتصال. كما يوجد عروض وخصومات لجوال هواوي نوفا7 وجوال هواوي اي. عروض الأجهزة الكهربائية وأدوات المطبخ متوفر خلاط كينود بسعر 209 ريال سعودي بدل 229 ريال ، وخلاط مولينكس بسعر 129 ريال سعودي فقط وذلك بدل 199 ريال.

مكواة كولين بسعر 49 ريال سعودي وكان سعرها قبل الخصم 75 ريال، ومكواة تيفال بسعر 59 ريال سعودي وذلك بدل 99 ريال.

ويوجد عصارة كليك أون ومحضرة طعام مع خلاط أبيض ومتوفر غلاية ستانلس ستيل كولن بأسعار مخفضة.

قدر طهي بالبخار ثلاث طبقات رويال فورد 9 لتر بسعر 59 ريال سعودي بدل 78 ريال.

طقم صواني فرن مستطيلة بسعر 20 ريال سعودي وذلك بدل 35 ريال، ويوجد طقم مقلاة غير لاصقة رويال فورد عدد 3 حبات بسعر 69 ريال سعودي بدل 92 ريال، ويوجد العديد من الأجهزة وأدوات المطبخ الأخري المتوفرة بعروض بنده كما تقدم بنده مكيف سيلت دورا وذلك للتغلب على حرارة الجو حيث جاء بسعر 2299 ريال سعودي بدل 2899 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده للجوالات والشاشات والأجهزة الكهربائية وأدوات المطبخ - ثقفني error: Alert: Content is protected !!

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده للجوالات والشاشات والأجهزة الكهربائية وأدوات المطبخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.