نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات وعروض مكتبة الجرير السعودية الأسبوعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم اليوم أقوى تخفيضات وعروض مكتبة الجرير السعودية على جميع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية والاكسسوارات مثل سماعت الأذن والساعات الذكية وملحقات الهواتف وأجهزة الكمبيوتر والتابلت والأدوات والمستلزمات المدرسية والكتب ومكبرات الصوت وغيرها من المستلزمات والأدوات التي يحتاجها المشتري بشكل أساسي في يومه، لمزيد من العروض والتخفيضات زوروا موقعنا لمعرفة المزيد عن الأسعار والخصومات.

تخفيضات وعروض مكتبة الجرير السعودية الأسبوعية

سينايزر مومينتام سماعات أذن داخلية مزودة بمكيروفون مدمج.

تجربة صوتية تأخذك إلى عالم آخر.

متوفرة باللون الرمادي.

تقنية الاتصال بالبلوتوث.

السعر بعد الخصم 699 ريال سعودي شامل الضريبة.

كما يأتي معها ضمان لمدة 24 شهرًا.

جابرا ايليت سماعات الأذن الداخلية المميزة.

تقنية الاتصال بالبلوتوث.

سماعة لاسيلكية تحتوي على ميكروفون مدمج.

السعر بعد الخصم شامل الضريبة 429 ريال سعودي.

ضمان 12 شهرًا.

تخفيضات وعروض مكتبة الجرير السعودية الأسبوعية على الهواتف

توفر لكم مكتبة الجرير أجدد العروض على الهواتف الذكية الجديدة بأسعار لن تجدها في أي مكان آخر:

هاتف سامسونج جالكسي A

سعة 128 جيجابايت



يدعم 4G

متوفر بسعر 949 ريال سعودي شامل الضريبة.

متوفر باللون الأسود/ الأبيض.

كما يأتي معه ضمان لمدة 24 شهر من الوكيل.

هاتف سامسونج Galaxy A22

يدعم 5G

متوفر باللون البنفسجي الفاتح.

كما يتميز بسعة 128 جيجابايت

كما يأتي معه ضمان لمدة 24 شهر من الوكيل.

متوفر بسعر 899 ريال سعودي شامل الضريبة.

تخفيضات وعروض مكتبة الجرير السعودية الأسبوعية على شاشات العرض

شاشة BenQ (Ultra HD) Gaming Monitor

متوفرة الآن بسعر 2049 ريال سعودي.

كما تحتوي على تقنية ultra HD للاستمتاع بصورة بدون تشويش ورؤية واضحة بالكامل.

شاشة BenQ Zowie (Full HD) Gaming Monitor

متوفرة الآن بسعر مميز 1149 ريال سعودي.

كما تحتوي على تقنية Full HD للاستمتاع بصورة بدون تشويش ورؤية واضحة بالكامل.

شاشة Huawei FHD (Full HD) Display Monitor

متوفرة الآن بسعر خاص 649 ريال سعودي.

استمتع بصورة شديدة النقاء بدون تداخل أو تشويش مع تقنية FULL HD.

تخفيضات وعروض مكتبة الجرير السعودية الأسبوعية

إليكم أحدث العروض المتوفرة على الأجهزة المنزلية الذكية:

مكنسة كهربائية يوفي روبوفاك جي10 هايبرد

متوفرة بسعر خاص 849 ريال سعودي شامل الضريبة.

بوز مكبر الصوت المنزلي

تقنية اتصال بالبلوتوث/ الوايف اي

متوفر بسعر خاص 1699 ريال سعودي.

كاميرا المراقبة الذكية يوفي برو 2 ايفي كام