تراند الفن: خالد الغندور: أحمد مجاهد مشجع درجة ثالثة للأهلي.. ولا يصلح لإدارة اتحاد الكرة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 12:09 صباحاً - علق الإعلامي خالد الغندور، لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، على قرار اتحاد الكرة أمس بتعديل جدول مسابقة الدوري وتحديد موعد مباراة الزمالك بكأس مصر.

وأعلن حسين لبيب، رئيس اللجنة المؤقتة بالزمالك، عدم قبول ناديه خوض نصف نهائي كأس مصر في الموعد المحدد، مطالبا بأن يكون موعد نهائي كأس مصر معلنا في وقت مبكر حتى تستعد الفرق بصورة جيدة.

وأضاف خالد الغندور، خلال تصريحات تلفزيونية له، أن أحمد مجاهد لا يصلح لإدارة اتحاد الكرة، مشيرًا إلى أنه يدير الاتحاد بشكل فردي.

وتابع خالد الغندور: “أحمد مجاهد مشجع درجة ثالثة للنادي الأهلي، والدليل على ذلك ننظر إلى تخفيض العقوبات على لاعبي الزمالك في الوقت الذي يتم اتخاذ عقوبات رادعة على الفرق كلها”.

وواصل الإعلامي “مسابقة الدوري ليست بها مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية، فكيف يلعب الزمالك في الإسماعيلية والسويس والأهلي لا يخرج من القاهرة”.

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