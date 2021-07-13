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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 12:09 صباحاً - أدمن 18 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة
صحيفة المرصد : تداول مغردون على موقع “تويتر” مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط فتاتين من على أرجوحة فوق قمة جبلية في دولة داغستان.
وأظهر الفيديو، أن فتاتين كانتا تلهوان بالأرجوحة فوق “وادي سولاك” المعروف بشدة انحداره وعمقه في داغستان فانقطعت السلسلة وسقطوا.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الفتاتين سقطتا على قطعة صخرية قريبة وأُصيبتا بعدة رضوض في رأسه، ونجوا من الموت بأعجوبة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: لحظة “مروعة ” شاهد: سقوط فتاتين من أرجوحة فوق قمة جبلية.. ومفاجأة بشأن مصيرهما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.