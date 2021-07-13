تراند الفن: لحظة “مروعة ” شاهد: سقوط فتاتين من أرجوحة فوق قمة جبلية.. ومفاجأة بشأن مصيرهما

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 12:09 صباحاً - أدمن ‏18 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة

صحيفة المرصد : تداول مغردون على موقع “تويتر” مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط فتاتين من على أرجوحة فوق قمة جبلية في دولة داغستان. وأظهر الفيديو، أن فتاتين كانتا تلهوان بالأرجوحة فوق “وادي سولاك” المعروف بشدة انحداره وعمقه في داغستان فانقطعت السلسلة وسقطوا. وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الفتاتين سقطتا على قطعة صخرية قريبة وأُصيبتا بعدة رضوض في رأسه، ونجوا من الموت بأعجوبة.

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