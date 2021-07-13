تراند الفن: العراق.. مقتل 41 شخصاً في حريق اندلع بمستشفى لعلاج «كورونا»

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 12:09 صباحاً - ارتفع عدد قتلى الحريق الذي اندلع في مستشفى للعلاج من فيروس كورونا بمدينة الناصرية في محافظة ذي قار جنوبي العراق إلى 41 قتيلا وإصابة العشرات.

وقالت مديرية صحة ذي قار العراقية إن من بين قتلى حريق مستشفى العزل اثنان من الكادر الطبي إضافة إلى فرد أمن، مشيرة إلى أن حصيلة القتلى قد ترتفع إذ لا يزال كثير من المرضى مفقودين.

وأعلنت مديرية صحة محافظة ذي قار، حالة الطوارئ على خلفية حريق مستشفى الإمام الحسين التعليمي في المحافظة.

وقال الناطق الرسمي لمديرية صحة ذي قار عمار الزاملي لوكالة الأنباء العراقية إن “صحة ذي قار تعلن حالة الطوارئ على خلفية حريق مستشفى الإمام الحسين التعليمي في المحافظة.

وفي وقت سابق، أعلنت مديرية صحة محافظة ذي قار، مقتل أكثر من 36 شخصاً وإصابة 5 آخرين بحادث حريق المستشفى الخاص بعلاج مرضى فيروس كورونا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تواصل وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.