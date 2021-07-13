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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 12:09 صباحاً - أدمن 50 دقيقة مضت المرصد 20 زيارة
صحيفة المرصد : وقع انفجار، مساء اليوم الاثنين، في مستشفى الحسين لعلاج مرضى كورونا في محافظة الناصرية بالعراق؛ ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وأظهر مقطع فيديو متداول على موقع “تويتر” لحظة اندلاع النيران وتصاعد الأدخنة في المستشفى المخصصة لمرضى كورونا جراء انفجار أسطوانة أوكسجين.
وبحسب المعلومات الأولية؛ فإن الانفجار والحريق نجم عنه مقتل ما لا يقل عن 30 شخصًا وعشرات الإصابات، وسط استمرار لعمليات البحث عن ضحايا بعد إخماد الحريق.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: انفجار في مستشفى لعلاج مرضى “كورونا” في الناصرية بالعراق وسقوط نحو 30 قتيلًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.