فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 01:10 صباحاً - صحيفة المرصد : أعلنت وزارة الخارجية القطرية، الاثنين، عن اجتماع جديد عقدته لجنة المتابعة القطرية السعودية لمتابعة اتفاق المصالحة. وأوضحت “الخارجية القطرية” في بيان لها نشرته على حسابها الرسمي في موقع “تويتر”، أن اللجنة “عقدت اليوم اجتماعها الرابع بديوان عام الوزارة بالعاصمة الدوحة”. وأوضحت أن الاجتماع ترأسه من جانب دولة قطر المبعوث الخاص لوزير الخارجية للشؤون الإقليمية علي بن فهد الهاجري، بينما ترأسه من الجانب السعودي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية عيد بن محمد الثقفي. وختمت وزارة الخارجية القطرية، بأن أعمال اللجنة تأتي “إنفاذًا لإرادة قيادتي البلدين وفقا لما تضمنه بيان العلا، وبما يعزز أواصر العلاقة الأخوية بين البلدين”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الكشف عن تفاصيل اجتماع جديد بين المملكة وقطر لمتابعة اتفاق المصالحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.