تراند الفن: نائب وزير التعليم العالي: الطالب المثالي لا بد أن يكون متميزًا في مختلف المجالات

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 01:10 صباحاً - قال الدكتور أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي، إن الطالب المثالي لا بد أن يكون طالبًا متميزًا في مختلف المجالات علميًا ورياضيًا وثقافيًا وفنيًا حتى يكون الطالب فردًا نافعًا لنفسه ومجتمعه.

وأشاد نائب وزير التعليم العالي بالتنظيم الجيد لحفل افتتاح فعاليات لقاء القمة السابع للطالبة والطالب المثاليين على مستوى الجامعات المصرية، داخل الحرم الجامعي بالفيوم،، حيث باتت الجامعة من الجامعات الرائدة والمتميزة في تنظيم المناسبات الكبرى.

وقدم نائب الوزير شكره لإدارة الجامعة على استضافة وتنظيم هذا الحدث، ونقل لكل المشاركين تحيات وزير التعليم العالي.

فيما قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن طلاب الجامعات هم مستقبل الوطن وقادة التنمية، وأكد حرص الدولة المصرية واهتمامها بالشباب وتمكينهم في الوظائف القيادية العليا وتسعى دائما لرعاية الفائقين منهم، مشيرًا إلى أن مصر الجديدة تتخذ خطوات جيدة نحو النهوض والتنمية المستدامة.

وأعلن محافظ الفيوم، تنظيم يوم سياحي للوفود المشاركة للتعرف علي المظاهر السياحية بمحافظة الفيوم، وتنظيم مسابقة بين الطلاب لنشر معلومات إيجابية عن محافظة الفيوم.

فيما رحب الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم بالمشاركين وطلاب الجامعات المصرية، موضحًا أن جامعة الفيوم تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء شخصية الطالب الجامعي، وتسعى لتخريج أجيال لديهم القدرة على القيادة وتقديم الإضافة لمؤسسات الدولة المصرية مستقبلا.

كما قدم رئيس الجامعة شكره لوزير التعليم العالي لدعمه الدائم للجامعة على كافة المستويات لا سيما النشاط الرياضي.

وأوضح شديد، أن جامعة الفيوم باتت تحتل مكانًا مميزًا بين الجامعات المصرية والعربية وأصبحت قادرة على تنظيم العديد من الأحداث الكبرى.

من جانبه قال الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، إن جميع الطلاب المشاركين باللقاء القمي السابع للطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية طلاب فائزين كونهم شاركوا بالحدث، وقدم سيادته التهنئة لأمناء اتحادات الجامعات المصرية والأمناء المساعدين، وشدد على أهمية مثل هذه الملتقيات، كونها تسهم في ثقل شخصية الطالب وتعمل على زيادة خبرته.

وصرح الدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد المصري للرياضة الجامعية، أنه سيهدي ثلاثة ميداليات لأكثر ثلاثة طلاب مساهمة في نشر معلومات إيجابية عن المظاهر السياحية بمحافظة الفيوم.

وأكد الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب بالضيوف والوفود المشاركة، على ضرورة ممارسة النشاط الطلابي حيث يسهم بشكل كبير في بناء شخصية الطلاب وتنمية قدراتهم.

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