فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 01:10 صباحاً - وجه إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري الشكر

إلى جماهير سيد البلد على دعم ومساندة النادي في كافة الألعاب الرياضية.

وأكد إبراهيم حسن أن الاتحاد السكندري من أكبر الأندية الجماهيرية

داخل الدوري المصري، مشيرا إلى دعمهم الكامل والمستمر لكافة الألعاب الرياضية داخل

النادي .

وأوضح إبراهيم حسن أنه يتم تجهيزمفاجأة من العيار الثقيل

من أجل إسعاد جماهير الاتحاد السكندري.

وتابع إبراهيم حسن: “في القريب العاجل سيتم الإعلان

عن مفاجأة ثمينة خاصة بجمهور الاتحاد الذي يقدم الدعم والمساندة للاعبين في كافة الألعاب”.

وفي سياق آخر يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد

السكندري، تدريباته اليومية على ملعب النادي استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر لها يوم

السابع من أغسطس ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

جاء ذلك عقب إنتهاء الراحلة السلبية التي منحها الجهاز الفني

للفريق عقب تحقيق الفوز على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف ليستأنف تدريباته من جديد

مساء أمس “ الأحد”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: إبراهيم حسن: مفاجأة من العيار الثقيل قريبًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.