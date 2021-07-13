تراند الفن: محمد صلاح: فرجاني ساسي مقدرش جمهور الزمالك وهو الخسران بالرحيل

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 01:10 صباحاً - كشف محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، عن رأيه في مسألة رحيل لاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي، عن القلعة البيضاء ورفضه تجديد تعاقده مع الفريق.

وقال محمد صلاح، في تصريحات تليفزيونية: “فرجاني ساسي ووكيله مهند عون، تعمدا المماطلة في مسألة تجديد تعاقد اللاعب، ورفضا عقد أكثر من جلسة سواءً مع اللجنة المعينة الحالية برئاسة حسين لبيب، أو اللجنة السابقة برئاسة اللواء عماد عبد العزيز”.

وأضاف: “أؤكد أن فرجاني ساسي هو الخاسر الأكبر برحيله عن القلعة البيضاء، فلن يحظى بشعبية في الدوري القطري كالتي حظى بها بين الجمهور الأبيض، الذي تمسك باستمرار اللاعب لكن الأخير لم يقدر ذلك”.

يذكر أن الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 61 نقطة، بينما الأهلي في المركز الثاني برصيد 51 نقطة ولكن مازال يتبقى للمارد الأحمر 4 مباريات مؤجلة.

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