تراند الفن: فيديو لـ”حارس أمن” يوثق أشياء غريبة داخل مبنى مهجور في مكة .. شاهد ماذا حدث له بعد قراءة القرآن!

صحيفة المرصد: وثق حارس أمن قال إنه يعمل في مكة مقطع فيديو غريب لأشياء مريبة تحدث داخل مبنى مهجور، زاعمًا أن “المكان مسكون”.

وأظهر الفيديو الذي وثقه حارس الأمن بنفسه، المبنى وهو خالٍ من أي شخص؛ حيث كان يقف في ممرّ ويدعي صدور أصوات منه.

وأبان الفيديو، أن الكهرباء انقطعت بشكل مفاجئ داخل الممر وعادت مرة ثانية حينما حاول التأكد من وجود أشخاص؛ فضلًا عن انقطاعها أثناء قراءته القرآن بعد تغيير مكانه.

وشكك مغردون في مدى صحة المقطع الذي صوره حارس الأمن الشاب، ورجحوا أنه قد يكون مقطع تمثيلي بهدف الشهرة وزيادة عدد المتابعين.



