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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 02:10 صباحاً - أدمن 6 دقائق مضت المرصد 9 زيارة
صحيفة المرصد: وثق حارس أمن قال إنه يعمل في مكة مقطع فيديو غريب لأشياء مريبة تحدث داخل مبنى مهجور، زاعمًا أن “المكان مسكون”.
وأظهر الفيديو الذي وثقه حارس الأمن بنفسه، المبنى وهو خالٍ من أي شخص؛ حيث كان يقف في ممرّ ويدعي صدور أصوات منه.
وأبان الفيديو، أن الكهرباء انقطعت بشكل مفاجئ داخل الممر وعادت مرة ثانية حينما حاول التأكد من وجود أشخاص؛ فضلًا عن انقطاعها أثناء قراءته القرآن بعد تغيير مكانه.
وشكك مغردون في مدى صحة المقطع الذي صوره حارس الأمن الشاب، ورجحوا أنه قد يكون مقطع تمثيلي بهدف الشهرة وزيادة عدد المتابعين.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: فيديو لـ”حارس أمن” يوثق أشياء غريبة داخل مبنى مهجور في مكة .. شاهد ماذا حدث له بعد قراءة القرآن! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.