تراند الفن: محمد نقرو: “مش أنا” لتامر حسني يحقق 125 مليون جنيه في الدول العربية

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 02:10 صباحاً - قال محمد نقرو الموزع الدولي السينمائي للأفلام العربية إن فيلم تامر حسني “مش أنا” حقق من شباك تذاكر السينما بالدول العربية نحو 8 مليون دولار أمريكي أي نحو 125 مليون جنيه مصري، حتى أمس الاثنين 12 يوليو.

وأشار نقرو خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية” مع عمرو أديب إلى أن أفلام تامر حسني تحقق نجاحا كبيرا في الدول العربية، مشيدا بموهبته الفنية.

كما تحدث الفنان ماجد الكدواني عن مشاركته في فيلم “مش أنا”، مع تامر حسني، وقال خلال مداخلة هاتفية للبرنامج: “تامر الحقيقة ربنا مديله موهبة نادرة جدًا، إنه بيعرف يوفق بين كذا حاجة، وناجح على مستوى الطرب والتمثيل وبيخاف على شغله أوي أوي، وبيبذل مجهودا كبيرا فوق طاقته، وكنت دايما أقوله ربنا بيديله على قد تعبه”

فيلم “مش أنا”، يشارك في بطولته إلى جانب تامر حسني، العديد من النجوم منهم ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، وآخرين، وقصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، والفيلم إنتاج مشترك بين شركة “سينرجي” وحسام حسني وأحمد دسوقي.

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