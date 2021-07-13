تراند الفن: كارتيرون: ننتظر تنفيذ الوعود المادية من إدارة الزمالك

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 02:10 صباحاً - تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك عن الأزمة المالية التي يمر بها النادي الأبيض خلال الفترة الحالية.

وقال باتريس كارتيرون في تصريحات تليفزيونية، إنه واثق في حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك في حل الأزمة.

وتابع حديثه: “اجتمعنا مع رئيس النادي والجهاز الفني وأكد لنا حل الأزمة، لدينا ثقة في رئيس النادي وننتظر تنفيذ وعوده المالية”.

وتابع حديثه عن افتقاده لجمهور الزمالك قائلا: “الأمر صعب للغاية أريد أن أري الجمهور مرة أخرى مثلما رأيته من قبل في مباراة الترجي، وأمام الأهلي في أبو ظبي لكننا في ظروف صعبة للغاية ولكن أتمني أن ننتهي هذه الجائحة”

أما عن موقفه من تأجيل المباريات: “دائما ما يتحدث إليّ رئيس الزمالك في مثل هذه المواقف، وتأجيل مباراة غزل المحلة كان أمرًا جيدًا بالنسبة لنا”.

وتابع حديثه: “تأجيل مبارياتنا يمنح الأهلي الفرصة في لعب مواجهاته المؤجلة، وتقليل فارق المباريات مع الزمالك”.

واستكمل حديثه عن الأمر ذاته: “هناك عدم استقرار في منافسات الدوري، عندما تقرر تأجيل المباراة في ليلتها خاصةً بعدما أبلغونا بانشغال ستاد القاهرة الدولي وأنه يجب علينا البحث عن ملعب بديل لخوض المباراة”.

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