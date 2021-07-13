تراند الفن: شرطة منطقة حائل تلقي القبض مواطنَيْن اعتديا على عامل في محطة تعبئة وقود

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 02:10 صباحاً - أدمن ‏58 دقيقة مضت تواصل 19 زيارة

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض مواطنَيْن في العقد الثالث من العمر، اعتديا على عامل في محطة تعبئة وقود، وسلب ما بحوزته من مبالغ مالية، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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