تراند الفن: الدكتور حسين صبرة مديرًا لمستشفى حميات أشمون بالمنوفية

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 03:09 صباحاً - أصدرت مديرية الصحة بالمنوفية، قرارًا بندب الدكتور حسين صبرة مديرًا لمستشفى حميات أشمون، وذلك لمدة ثلاثة شهور، لحين شغل المنصب بالطريقة القانونية، وذلك خلفًا للدكتور محمد سلامة/ والذي تم تكليفه بإدارة مستشفى حميات منوف.



قرار ندب الدكتور حسين صبرة مديرًا لمستشفى حميات أشمون

وافق الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية على تكليف الدكتور حسين صبرة، مديرا لمستشفى حميات أشمون لمدة ثلاثة شهور، بعد الاطلاع على القانون رقم 81 لسنة 2011 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة، وعلى القالون رقم 43 لسيئة 79 بشأن نظام الحكم المحلي وتعديلاته، وعلى قرار محافظ المنوفية بشأن التفويض ببعض الاختصاصات.

وكان الدكتور فيصل جودة، وكيل صحة المنوفية، قد أعلن عن صدور قرار بانتداب كلٍّ من الدكتور محمد سلامة عبد الحكيم، مدير مستشفى حميات أشمون للقيام بأعمال مدير مستشفى حميات منوف، والدكتور طارق أحمد نصار لانتدابه مديرًا لمستشفى تلا المركزي.



وتقدمت مديرية صحة المنوفية بالشكر إلى كلٍّ من الدكتور أحمد السرسي، مدير مستشفى حميات منوف الدكتور أحمد أمين طنطاوي، مدير مستشفى تلا المركزي على مجهوداتهم الفترة السابقة في إدارة المستشفيات وانتهاء فترة الانتداب.

وفي وقت سابق، أعلنت مديرية صحة المنوفية، حاجتها لتعيين مدير مستشفى حميات منوف بالتعيين، وأصدرت بذلك إعلانًا، وحددت الشروط الواجب توافرها في المتقدم، واشترطت ألا تقل درجة المتقدم عن الدرجة الأولى التخصصية لمجموعة الطب البشري حسب بطاقة الوصف الوظيفي.

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