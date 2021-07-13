تراند الفن: كارتيرون: الأهلي كان سيحصد دوري الأبطال إذا استمر فيلر.. ولا يوجد اختلاف بينه وبين موسيماني

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 03:09 صباحاً - أوضح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك الاختلاف بين الأهلي في ولاية السويسري رينيه فايلر والجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الحالي للفريق الأحمر.

وقال باتريس كارتيرون في تصريحات تليفزيونية إنه لا يوجد اختلاف كبير بين موسيماني وفايلر، فالنادي الأهلي كان سيفوز بالبطولات مع السويسري مثلما حدث مع الجنوب إفريقي.

وتابع حديثه مؤكدا أنه في حال استمرار فايلر مع الأهلي كان يستطيع حصد لقب دوري أبطال إفريقيا للموسم الماضي، الذي جاء موسيماني وتوج به”.

واستكمل: “موسيماني مدرب كبير وأعرفه جيدًا وواجهته عندما كان يدرب صن داونز، ومنذ أن تولى تدريب الأهلي وهو يحقق نجاحات، وحتى وإن كانت لدي الرغبة دائما في الفوز عليه إلا أنني أحترمه كثيرا”.

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