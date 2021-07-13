تراند الفن: العراق يعلن الحداد العام على أرواح ضحايا حريق مستشفى عزل مصابي كورونا

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 03:09 صباحاً - أعلنت الحكومة العراقية، إعلان الحداد الرسمي على أرواح ضحايا الحريق، الذي اندلع في أماكن عزل مصابي فيروس كورونا، بمستشفى الحسين التعليمي بمحافظة ذي قار.

وعقد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اجتماعا طارئا عقب اندلاع الحريق، ووجه ببدء تحقيق فوري في الحادث، وحجز مدير صحة ذي قار ومدير الدفاع المدني في المحافظة.

وكانت مديرية الدفاع المدني العراقية، أكدت السيطرة على الحريق بشكل كامل، فيما قال مدير المديرية، إنه تم التحذير مرارا من تشييد أماكن عزل مصابي كورونا بمادة “السندويج بنل” سريعة الاشتعال، نظرا لخطورتها الشديدة وعدم توفر مستلزمات الحماية فيها.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية، بارتفاع عدد ضحايا الحريق إلى 85 شخصا، فيما يجري البحث عن مفقودين آخرين تحت الأنقاض التي خلفها الحريق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.