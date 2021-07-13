تراند الفن: من بينهم القهوة الخضراء.. أطعمة ضارة لإنقاص الوزن

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 04:09 صباحاً - تتعدد الحميات الغذائية التي يلجأ إليها الفرد، فيمكن بعضها أن يُحقق نتائج سريعة ويعمل على حرق الدهون، ولكن هناك بعض المنتجات التي يمكن أن تلحق الضرر بالصحة العامة للإنسان، فليس كل مكمل يساعد على إنقاص الوزن يكون مفيدًا،بل يجب أن يتم الفقدان بشكل متوازن من خلال إتباع نظام غذائي صحي، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة.

استبدال الوجبات بالعصائر أو الحلويات، لأنها تعتبر بدلًا من الوجبات من أكثر الأطعمة المضرة بالجسم ووزنه، وذلك لأنها تحتوي على مواد تحلية ونكهات صناعية معالجة، فهي لا تؤدي إلى عدم إنقاص الوزن فقط، بل تؤثر سلبًا على صحة الكلى والكبد.

حارق دهون، تتكون العديد من محارق الدهون من عنصر قاتل يسمى حمض اليوسنيك، والتي تساعد على الإرادة على أي حال على إنقاص الوزن بسرعة إلى جانب تلف الكبد الشديد أو حتى الفشل في بعض الحالات، تستخدم العديد من محارق الدهون صمغ الغوار أو الكروم أو الكيتوزان أو الكارنيتين والتي يمكن أن تسبب لك الانزعاج بسبب مشاكل متعلقة بالأمعاء.

قهوة خضراء، تحقق من ملصق هذا المنتج، إذا كان يتكون من مادة الكافيين ويوهمبي، فلا تصدم إذا كنت تعاني من قلق غير مبرر أو رأس ثقيل، قد يكون للكافيين بجرعات عالية تأثير سلبي على القلب.

حبوب إنقاص الوزن، هذه الأقراص أو الحبوب لديها القدرة على التسبب في ارتفاع ضغط الدم بسبب وجود مركبات مؤذية مثل فينيل بروبانولامين، فينفلورامين، وإيفيدرين، التي تنشط الجهاز العصبي المركزي (CNS) لقمع الشهية، ولكن من الممكن أن يُصيب النمتاول بأمراض خطيرة للقلب.

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