تراند الفن: سيدة قطار جديدة.. مواطنة تصرخ في وجه كمسري تعدى على مواطن أمام طفلته بسبب ثمن التذكرة (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 04:09 صباحاً - نشر رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو داخل قطار بين محطة منوف إلى شبين الكوم، مشيرين إلى تعدي عاملين في القطار على مواطن أمام طفلته، بسبب قيمة غرامة، على المواطن بعد تخطيه المحطة الخاصة به دون قصد منه.

وأكد المواطنين في الفيديو على تعدي أحد العاملين مع الكمسري على المواطن بالضرب بالقلم أمام طفلته، وأثار الموقف استياء المتواجدين في القطار، وحاولت سيدة دفع الغرامة للمواطن، ووجهت عتاب مع بعض المتواجدين للكمسري على عدم تفهمه وتقديره أن الرجل معه طفلة.

وأظهر الفيديو محاولة نزول المواطن وابنته ومنعه الكمسري وسط حالة بكاء من طفلته ومحاولات من المواطنين لإنهاء الموقف، وقالت مصورة الفيديو أنها محامية، وسوف تشهد مع المواطن وانضم إليها العديد من المواطنين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.